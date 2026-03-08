Грає в обхід Трампа? Макрон провів розмову з президентом Ірану

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що провів розмову зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема, дії Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост французького лідера в соцмережі Х.

"Сьогодні як ніколи необхідно знайти дипломатичне вирішення цих найважливіших проблем, покласти край ескалації і зберегти мир. Ми домовилися залишатися на зв'язку", - резюмував президент Франції.

Також він додав, що "нарешті", знову висловив "глибоке занепокоєння" з приводу розвитку ядерної та балістичної програм Ірану, а також усього спектра дестабілізуючої діяльності в регіоні, які є причиною нинішньої кризи.

"Я провів бесіду з президентом Ірану... Підкреслив необхідність негайного припинення Іраном ударів по країнах регіону... Також (Іран - ред.) повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичні закриття Ормузької протоки", - написав Макрон.

Операція проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого США разом з Ізраїлем почали бомбити Іран, щоб обмежити ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни. При цьому Іран вже позбавили верхівки (керівництва країни).

Наразі вже минуло більше тижня з моменту початку операції і бойові дії не вщухають.

При цьому президент США Дональд Трамп уже озвучив, що вимагає повної капітуляції Ірану. Також він хоче повної зміни керівництва країни, і вже має кілька кандидатів на пост верховного лідера Ірану. При цьому він сказав, що без схвалення Вашингтона будь-який новий лідер довго не протримається.

Наразі США та Ізраїль продовжують повітряну кампанію, хоча за даними Axios, країни розглядають можливість відправки спецпризначенців, щоб захопити ядерні запаси країни.