Грає в обхід Трампа? Макрон провів розмову з президентом Ірану

21:15 08.03.2026 Нд
2 хв
Макрон хоче взяти лідерство у свої руки?
aimg Едуард Ткач
Грає в обхід Трампа? Макрон провів розмову з президентом Ірану Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що провів розмову зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема, дії Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост французького лідера в соцмережі Х.

Читайте також: Європа вступить у війну? Лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану

"Я провів бесіду з президентом Ірану... Підкреслив необхідність негайного припинення Іраном ударів по країнах регіону... Також (Іран - ред.) повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичні закриття Ормузької протоки", - написав Макрон.

Також він додав, що "нарешті", знову висловив "глибоке занепокоєння" з приводу розвитку ядерної та балістичної програм Ірану, а також усього спектра дестабілізуючої діяльності в регіоні, які є причиною нинішньої кризи.

"Сьогодні як ніколи необхідно знайти дипломатичне вирішення цих найважливіших проблем, покласти край ескалації і зберегти мир. Ми домовилися залишатися на зв'язку", - резюмував президент Франції.

Операція проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого США разом з Ізраїлем почали бомбити Іран, щоб обмежити ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни. При цьому Іран вже позбавили верхівки (керівництва країни).

Наразі вже минуло більше тижня з моменту початку операції і бойові дії не вщухають.

При цьому президент США Дональд Трамп уже озвучив, що вимагає повної капітуляції Ірану. Також він хоче повної зміни керівництва країни, і вже має кілька кандидатів на пост верховного лідера Ірану. При цьому він сказав, що без схвалення Вашингтона будь-який новий лідер довго не протримається.

Наразі США та Ізраїль продовжують повітряну кампанію, хоча за даними Axios, країни розглядають можливість відправки спецпризначенців, щоб захопити ядерні запаси країни.

