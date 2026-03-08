ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Играет в обход Трампа? Макрон провел разговор с президентом Ирана

21:15 08.03.2026 Вс
2 мин
Макрон хочет взять лидерство в свои руки?
aimg Эдуард Ткач
Играет в обход Трампа? Макрон провел разговор с президентом Ирана Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, действия Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

Читайте также: Европа вступит в войну? Лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану

"Я провел беседу с президентом Ирана... Подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона... Также (Иран - ред.) должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактические закрытие Ормузского пролива", - написал Макрон.

Также он добавил, что "наконец", вновь выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всего спектра дестабилизирующей деятельности в регионе, которые являются причиной нынешнего кризиса.

"Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи", - резюмировал президент Франции.

Операция против Ирана

Напомним, что 28 февраля США вместе с Израилем начали бомбить Иран, чтобы ограничить ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны. При этом Иран уже лишили верхушки (руководства страны).

На данный момент уже прошло больше недели с момента начала операции и боевые действия не утихают.

При этом президент США Дональд Трамп уже озвучил, что требует полной капитуляции Ирана. Также он хочет полной смены руководства страны, и уже имеет несколько кандидатов на пост верховного лидера Ирана. При этом он сказал, что без одобрения Вашингтона любой новый лидер долго не продержится.

На данный момент США и Израиль продолжают воздушную кампанию, хотя по данным Axios, страны рассматривают возможность отправки спецназа, чтобы захватить ядерные запасы страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Иран Эммануэль Макрон
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС