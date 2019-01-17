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ГПУ проводит обыски у адвоката Вышинского

Новости » Общество    17.01.2019 - 10:33
ГПУ проводит обыски у адвоката Вышинского
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Адвокат Андрей Доманский рассказал, что в этот же день в суде было назначено рассмотрение дела о продлении содержания под стражей Вышинского

К адвокату главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского пришли с обысками сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Адвокат Андрей Доманский рассказал, что этого же дня в суде было назначено рассмотрение дела о продлении содержания под стражей Вышинского. Поэтому он связывает обыски с его правозащитной деятельностью.

"Это за публичные выступления в Брюсселе и Вашингтоне, где я выступал за защиту прав журналистов. После возвращения из Вашингтона некоторые лица говорили, что мне это еще аукнется", - сказал он.

Напомним, дело по существу в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского будет рассматривать один из судов Киева.

Отметим, что арест Вышинскому продлили до 27 января.

РБК-Украина писало, что 10 января следователи сообщили Вышинскому и его защитникам о окончании досудебного расследования в уголовном производстве.

Добавим, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос освобождения Вышинского не является "темой для обмена". Ранее адвокат Марк Фейгин допускал, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского.

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Новости Украины ГПУобыскКирилл Вышинский
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