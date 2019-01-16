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Лавров прокомментировал идею обмена Вышинского

Новости » Политика    16.01.2019 - 12:05
Лавров прокомментировал идею обмена Вышинского
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Лавров заявил, что обмен Вышинского "не поспособствует диалогу с Киевом"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что идея обмена подозреваемого в Украине в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского "не поспособствует диалогу с Киевом". Об этом он сказал сегодня, 16 января, в ходе пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Лавров заявил, что идея обмена Вышинского "способствует интересам тех, кто намерен сделать журналистов разменной монетой в своих неблаговидных целях".

"Идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную - я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 января следователи сообщили Вышинскому и его защитникам об окончании досудебного расследования, на данный момент сторона защиты ознакамливается с материали досудебного расследования.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос освобождения Вышинского не является "темой для обмена"

Отметим, ранее адвокат Марк Фейгин допускал, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского.

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