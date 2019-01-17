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ГПУ проводить обшуки у адвоката Вишинського

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 10:33
ГПУ проводить обшуки у адвоката Вишинського
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Адвокат Андрій Доманський розповів, що цього ж дня у суді був призначений розгляд справи про продовження тримання під вартою Вишинського

До адвоката головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського прийшли з обшуками співробітники Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Адвокат Андрій Доманський розповів, що цього ж дня у суді був призначений розгляд справи про продовження тримання під вартою Вишинського. Тому він пов'язує обшуки з його правозахисною діяльністю.

"Це за публічні виступи у Брюсселі та Вашингтоні, де я виступав за захист прав журналістів. Після повернення з Вашингтона деякі особи говорили, що мені це ще аукнеться", - сказав він.

Нагадаємо, справу по суті щодо підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського буде розглядати один із судів Києва. 

Відзначимо, що арешт Вишинському продовжили до 27 січня

РБК-Україна писало, що 10 січня слідчі повідомили Вишинському і його захисникам про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні. 

Додамо, що по словам прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну". Раніше адвокат Марк Фейгін допускав, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.

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