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Суд продлил арест Вышинскому еще на месяц

Новости » Политика    27.12.2018 - 16:04
Суд продлил арест Вышинскому еще на месяц
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Он будет находиться в СИЗО до 27 января

Херсонский городской суд продлил арест директору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 27 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Как отмечается, представители прокуратуры просили продлить арест еще на 50 дней, аргументируя это тем, что есть риски, что Вышинский может прятаться, ведь кроме украинского гражданства он имеет российское.

Адвокаты предлагали взять его на поруки. Сам Вышинский отметил, что он не виноват и все это дело является политическим заказом.

Напомним, 1 ноября Херсонский городской суд продлил меру пресечения Вышинскому до 28 декабря.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае текущего года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

Позже Вышинскому было объявлено еще одно подозрение за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.

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Новости Украины СудКирилл Вышинский
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