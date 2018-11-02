В Кремле исключили обмен Вышинского

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Песков заявил, что Вышинский "должен быть незамедлительно освобожден"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения подозреваемого в Украине в госизмене главы "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского не является "темой для обмена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, Песков заявил, что Вышинский "должен быть незамедлительно освобожден, так как он занимался только своей профессиональной деятельностью".

"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - сказал Песков, комментируя вопрос обмена Вышинского на незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

Песков также заявил, что арест Вышинского - "это непосредственное нарушение международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского.

Отметим, вчера, 1 ноября, Херсонский городской суд продлил Вышинскому меру пресечения до 28 декабря.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае текущего года, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена) УКУ и избрана мера пресечения. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.