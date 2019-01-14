Завершено досудове розслідування у відношенні Вишинського

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Його захисникам було надано доступ до матеріалів досудового розслідування

Слідство завершило досудове розслідування у відношенні головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, звинуваченого в державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Повідомляється, що 10 січня слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за дорученням прокуратури АРК повідомлено керівнику "РИА Новости Украина" і його захисникам про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Нагадаємо, Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі запобіжний захід, обраний керівнику "РИА Новости-Украина", у вигляді утримання під вартою до 27 січня 2019 року. Як повідомив адвокат Ігор Мокін, суд розглянувши клопотання сторони захисту, залишив його без задоволення.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

Пізніше Вишинському була оголошена ще одна підозра за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Генпрокуратури, в сейфі Вишинського виявили та вилучили пістолет Browning M1906 і патрони до нього.