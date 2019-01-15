Подозреваемого в госизмене Вышинского будут судить в Киеве

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Следствие в отношении Вышинского завершено

Дело по существу в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского будет рассматривать один из судов Киева. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Андрей Доманский.

Адвокат сообщил, что следствие в отношении Вышинского завершено и сейчас продолжается ознакомление с материалами досудебного следствия.

"Следствие завершено, стадия ознакомления с материалами досудебного следствия, на 17.01 назначено в Херсоне рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей до 16.02.19 включительно", - сказал он.

Вместе с тем, дело по существу будет рассматривать столичный суд.

"По сути уже будут рассматривать в Киеве", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 27 января.

Как писало РБК-Украина, 10 января следователи сообщили Вышинскому и его защитникам об окончании досудебного расследования в уголовном производстве, сейчас им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Отметим, в мае 2018 года Вышинского задержали в Киеве по подозрению в государственной измене, в ходе обысков правоохранители обнаружили у него российский паспорт.