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Суд залишив Вишинського під арештом до 27 січня

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 12:42
Суд залишив Вишинського під арештом до 27 січня
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

На цьому тижні має відбутися засідання щодо продовження запобіжного заходу Вишинському

Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі запобіжний захід, обраний керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському, у вигляді утримання під вартою до 27 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Херсон онлайн".

Як повідомив виданню адвокат Ігор Мокін, суд розглянувши клопотання сторони захисту, залишив його без задоволення.

"Апеляційний суд Херсонської області розглядав апеляційні скарги захисників на рішення слідчого судді про продовження строку тримання під вартою. Апеляційні скарги залишено без задоволення, постанову слідчого судді, - без змін, термін утримання під вартою до 27 січня", - повідомив адвокат.

Крім того, Мокін повідомив, що сторона обвинувачення просить суд продовжити арешт Вишинського ще на місяць, відповідне клопотання буде розглядатися 15 або 17 січня в Херсонському міському суді.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018 року Херсонський міський суд продовжив арешт Вишинському до 27 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами прес-секретар президента Росії Дмитра Пєскова, питання звільнення підозрюваного в Україні в держзраді Вишинського не є "темою для обміну".

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