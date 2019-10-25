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ГПУ направит НАБУ дела по экономическим преступлениям окружения Януковича

Новости » Политика    25.10.2019 - 12:58
ГПУ направит НАБУ дела по экономическим преступлениям окружения Януковича
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Производства, касающиеся расстрелов на Майдане и других насильственных преступлений, будут переданы в ГБР

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) анонсировала направление Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) экономические эпизоды уголовных производств в отношении окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Дела, касающихся расстрелов на Майдане и других насильственных преступлений, будут переданы Государственному бюро расследований.

"В будущем, при необходимости, с целью комплексного исследования определенные эпизоды могут консолидироваться Генеральным прокурором в одном органе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский суд принял решение отменить санкции в отношении сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра.

РБК-Украина сообщало ранее, что санкции против Януковича продолжают действовать. В решении суда говорится, что суд Европейского Союза общей юрисдикции отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018 году.

Санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Кроме этого, адвокат Виктора Януковича сообщил, что бывший президент собирается вернутся в Украину.

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