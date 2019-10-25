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ГПУ направить НАБУ справи щодо економічних злочинів оточення Януковича

Новини » Політика    25.10.2019 - 12:58
ГПУ направить НАБУ справи щодо економічних злочинів оточення Януковича
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР

Генеральна прокуратура України (ГПУ) анонсувала скерування до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Справи, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до Державного бюро розслідувань.

"В майбутньому, за потреби, з метою комплексного дослідження певні епізоди можуть консолідуватись Генеральним прокурором в одному органі досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський суд ухвалив рішення скасувати санкції відносно сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра.

РБК-Україна повідомляло раніше, що санкції проти Януковича продовжують діяти. У рішенні суду йдеться, що суд Європейського Союзу загальної юрисдикції скасував персональні санкції ЄС проти екс-президента України Віктора Януковича в 2018 році.

Санкції були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки і Андрія Клюєва.

Крім цього, адвокат Віктора Януковича повідомив, що колишній президент збирається повернуться в Україну.

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