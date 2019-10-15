Суд в Латвии принял решение по конфискации денег экс-чиновников времен Януковича

Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов США

Суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов, которые связывают с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

В прокуратуре напомнили, что эти средства были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генеральной прокуратуры.

"Вопросы возврата преступных активов в Украине будут решаться на межправительственном уровне", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, ранее суд в Литве принял решение относительно специальной конфискации 26 млн долларов, принадлежащих бывшему депутату Верховной Рады Украины Юрию Иванющенко.

Напомним, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов по делу об спецконфискации "средств Януковича".

Как сообщало РБК-Украина, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации в 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в "Ощадбанке" на счета Государственного казначейства.