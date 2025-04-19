Говорили про перемир’я - били по Херсону: деталі цинічного удару росіян

Російські військові атакували сьогодні надвечір Херсон. По місту ворог випустив з десяток дронів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Близько 18:00 - внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона", - повідомив Прокудін.
За його словами, о 19:05 російський дрон також влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт.
А за кілька хвилин ще один ворожий FPV вдарив по Станіславу.
"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів - значить наражати себе на небезпеку", - додав він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні, 19 квітня 2025 року, диктатор Росії Володимир Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито має тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Однак, російська сторона висунула умову за якої буде дотримуватися тиші.
Попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися. Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли на сході країни.
Українська влада відразу скептично поставилася до заяв Путіна. Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії., а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна ще в березні погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, яку Росія відхилила.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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