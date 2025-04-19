Говорили про перемир’я - били по Херсону: деталі цинічного удару росіян

"Близько 18:00 - внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона", - повідомив Прокудін.

За його словами, о 19:05 російський дрон також влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт.

А за кілька хвилин ще один ворожий FPV вдарив по Станіславу.

"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів - значить наражати себе на небезпеку", - додав він.