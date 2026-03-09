Готуються до затяжного конфлікту: в Ірані сказали, що може зупинити війну

Харазі заявив, що уряд Ірану готовий до тривалої війни зі США.

Іранський чиновник також дав зрозуміти, що його країна готова продовжувати напади на країни Перської затоки, щоб вони допомогли переконати президента США Дональда Трампа відступити від конфлікту.

"Я більше не бачу місця для дипломатії. Тому що Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми пережили це двічі під час переговорів - коли ми вели переговори, вони нас атакували", - сказав Харазі.

Зупинити війну зможе лише економічний тиск

За словами іранського чиновника, війна закінчиться тільки економічними стражданнями, що, зазначає CNN, свідчить про жорсткість позиції уряду на 10-й день конфлікту.

"Немає місця для переговорів, якщо економічний тиск не буде посилений до такої міри, що інші країни втрутяться, щоб гарантувати припинення агресії американців та ізраїльтян проти Ірану", - наголосив він.

Таким чином він натякнув, що арабські країни Перської затоки разом з іншими країнами мають чинити тиск на США, щоб припинити війну.

"Ця війна спричиняє значний тиск - економічний тиск - на інших, у вигляді інфляції, дефіциту енергоносіїв, і якщо вона триватиме, цей тиск буде посилюватися, тому інші не матимуть іншого вибору, як втрутитися", - сказав Харазі.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Крім того, Трамп анонсував серйозний удар по Ірану у разі подальшої ескалації, попередивши про можливість "повного знищення" об'єктів режиму, якщо вони загрожуватимуть американським інтересам.