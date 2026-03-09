Готовятся к затяжному конфликту: в Иране сказали, что может остановить войну

Харази заявил, что правительство Ирана готово к длительной войне с США.

Иранский чиновник также дал понять, что его страна готова продолжать нападения на страны Персидского залива, чтобы они помогли убедить президента США Дональда Трампа отступить от конфликта.

"Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не придерживался своих обещаний, и мы пережили это дважды во время переговоров - когда мы вели переговоры, они нас атаковали", - сказал Харази.

Остановить войну сможет только экономическое давление

По словам иранского чиновника, война закончится только экономическими страданиями, что, отмечает CNN, свидетельствует о жесткости позиции правительства на 10-й день конфликта.

"Нет места для переговоров, если экономическое давление не будет усилено до такой степени, что другие страны вмешаются, чтобы гарантировать прекращение агрессии американцев и израильтян против Ирана", - подчеркнул он.

Таким образом он намекнул, что арабские страны Персидского залива вместе с другими странами должны оказать давление на США, чтобы прекратить войну.

"Эта война вызывает значительное давление - экономическое давление - на других, в виде инфляции, дефицита энергоносителей, и если она будет продолжаться, это давление будет усиливаться, поэтому другие не будут иметь другого выбора, как вмешаться", - сказал Харази.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Кроме того, Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану в случае дальнейшей эскалации, предупредив о возможности "полного уничтожения" объектов режима, если они будут угрожать американским интересам.