Готував удар по одній з найбільших ТЕС: як вдалося спіймати агента РФ

13:10 18.03.2026 Ср
2 хв
Чоловік раніше працював на цій ТЕС електрозварювальником
aimg Ірина Глухова
Готував удар по одній з найбільших ТЕС: як вдалося спіймати агента РФ Фото ілюстративне: на Харківщині затримали підозрюваного у підготовці обстрілу ТЕС (facebook com SecurSerUkraine)

У Харківській області затримали російського інформатора. Чоловік збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Читайте також: СБУ викрила "крота" ФСБ серед прикордонників, який наводив удари по Одесі

Що відомо про затриманого

Як розповіли в СБУ, завдання росіян виконував завербований житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Telegram- каналів прокремлівські коментарі.

Чоловік отримав доручення - з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.

Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі знайомими.

Затримання агента

СБУ затримала інформатора на початку його шпигунської активності. Під час обшуку вилучено смартфон із зібраною інформацією, що мала потрапити до РФ.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Готував удар по одній з найбільших ТЕС: як вдалося спіймати агента РФФото: СБУ затримала ворожого інформатора у Харківській області (t.me/SBUkr)

Викриття коригувальників енергооб'єктів

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську СБУ затримала коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Нею виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка проводила розвідку поблизу Бурштинської ТЕС на Прикарпатті.

Ще одну неповнолітню коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі затримали у Кропивницькому.

Дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, проте СБУ завчасно викрила злочинний задум і затримала її.

Також суд засудив агента РФ за спробу наведення дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненської АЕС.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
