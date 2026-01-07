ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Готувала ракетний удар по ТЕЦ: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ

Україна, Середа 07 січня 2026 12:20
UA EN RU
Готувала ракетний удар по ТЕЦ: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ Ілюстративне фото: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила та затримала ще одну коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Агенткою ФСБ виявилася 16-річна мешканка Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Готувала удар по ТЕЦ за допомогою GPS-трекера

За даними слідства, дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За його сигналом окупанти планували завдати ракетного удару по енергооб’єкту, щоб залишити місто без електропостачання та тепла.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум і затримали фігурантку вночі біля паркану ТЕЦ - у момент, коли вона намагалася активувати цифровий "маячок".

Вербування через Telegram

Як встановило розслідування, російська спецслужба завербувала неповнолітню через Telegram-канал з пропозиціями "легкого заробітку". Спочатку їй доручили виконати так зване тестове завдання - знімати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури та передавати матеріали куратору з ФСБ.

Після цього дівчина отримала основне завдання - підготувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів тепло- та електрогенерації.

Фото: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

Кошти з РФ і докази співпраці з ФСБ

Гроші на придбання GPS-трекера агентка отримала безпосередньо з Росії - на власну банківську картку. Пристрій вона замовила в інтернет-магазині, оплатила та забрала на пошті.

Під час обшуків у затриманої правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За вказівкою ворога зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕЦ ФСБ Ракетний удар Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка