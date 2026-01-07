Готувала ракетний удар по ТЕЦ: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ

Служба безпеки України викрила та затримала ще одну коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Агенткою ФСБ виявилася 16-річна мешканка Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Готувала удар по ТЕЦ за допомогою GPS-трекера

За даними слідства, дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За його сигналом окупанти планували завдати ракетного удару по енергооб’єкту, щоб залишити місто без електропостачання та тепла.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум і затримали фігурантку вночі біля паркану ТЕЦ - у момент, коли вона намагалася активувати цифровий "маячок".

Вербування через Telegram

Як встановило розслідування, російська спецслужба завербувала неповнолітню через Telegram-канал з пропозиціями "легкого заробітку". Спочатку їй доручили виконати так зване тестове завдання - знімати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури та передавати матеріали куратору з ФСБ.

Після цього дівчина отримала основне завдання - підготувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів тепло- та електрогенерації.

Фото: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

Кошти з РФ і докази співпраці з ФСБ

Гроші на придбання GPS-трекера агентка отримала безпосередньо з Росії - на власну банківську картку. Пристрій вона замовила в інтернет-магазині, оплатила та забрала на пошті.

Під час обшуків у затриманої правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.