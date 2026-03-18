Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: как удалось поймать агента РФ

13:10 18.03.2026 Ср
Мужчина ранее работал на этой ТЭС электросварщиком
Ірина Глухова
Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: как удалось поймать агента РФ Фото иллюстративное: на Харьковщине задержали подозреваемого в подготовке обстрела ТЭС (facebook com SecurSerUkraine)

В Харьковской области задержали российского информатора. Мужчина собирал данные для подготовки повторной воздушной атаки по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Читайте также: СБУ разоблачила "крота" ФСБ среди пограничников, который наводил удары по Одессе

Что известно о задержанном

Как рассказали в СБУ, задание россиян выполнял завербованный житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой ТЭС. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов прокремлевские комментарии.

Мужчина получил поручение - выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами.

Также он должен был проверить прилегающую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, которые защищают стратегический объект.

Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со знакомыми.

Задержание агента

СБУ задержала информатора в начале его шпионской активности. Во время обыска изъят смартфон с собранной информацией, которая должна была попасть в РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: СБУ задержала вражеского информатора в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Разоблачение корректировщиков энергообъектов

Напомним, ранее в Ивано-Франковске СБУ задержала корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Ею оказалась 17-летняя выпускница местного техникума, которая проводила разведку вблизи Бурштынской ТЭС на Прикарпатье.

Еще одну несовершеннолетнюю корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре задержали в Кропивницком.

Девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако СБУ заблаговременно разоблачила преступный замысел и задержала ее.

Также суд осудил агента РФ за попытку наведения дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Ровенской АЭС.

Больше по теме:
Служба безопасности Украины ТЭС Харьков Война в Украине
Новости
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО