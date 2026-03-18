Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: как удалось поймать агента РФ

В Харьковской области задержали российского информатора. Мужчина собирал данные для подготовки повторной воздушной атаки по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Что известно о задержанном

Как рассказали в СБУ, задание россиян выполнял завербованный житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой ТЭС. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов прокремлевские комментарии.

Мужчина получил поручение - выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами.

Также он должен был проверить прилегающую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, которые защищают стратегический объект.

Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со знакомыми.

Задержание агента

СБУ задержала информатора в начале его шпионской активности. Во время обыска изъят смартфон с собранной информацией, которая должна была попасть в РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: СБУ задержала вражеского информатора в Харьковской области (t.me/SBUkr)