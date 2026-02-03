ua en ru
Готувала обстріл Бурштинської ТЕС: СБУ викрила неповнолітню агентку РФ

Вівторок 03 лютого 2026 14:22
Готувала обстріл Бурштинської ТЕС: СБУ викрила неповнолітню агентку РФ Ілюстративне фото: СБУ викрила неповнолітню агентку РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В Івано-Франківську затримали коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Завербованою російською агенткою виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як діяла агентка

За даними слідства, за завданням російських спецслужб дівчина проводила дорозвідку поблизу Бурштинської ТЕС на Прикарпатті. Вона мала з’ясувати технічний стан об’єкта після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр станції та передати зібрані дані куратору з РФ.

Як встановили правоохоронці, фігурантка потрапила у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ РФ) після того, як розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Після дистанційного вербування їй пообіцяли "легкі заробітки".

Для виконання завдання агентка виїхала у напрямку Бурштинської ТЕС. З метою конспірації вона спочатку скористалася таксі з обласного центру, а далі прямувала до енергооб’єкта пішки.

Готувала обстріл Бурштинської ТЕС: СБУ викрила неповнолітню агентку РФФото: СБУ викрила неповнолітню агентку РФ і Івано-Франківську (ssu.gov.ua)

Прибувши на місце, дівчина здійснила фото- та відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат. Також встановлено, що вона вивчала одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" поблизу стратегічно важливого об’єкта. У неї вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідданих та зв’язку з російським куратором.

Затримання зрадниці

Під час обшуку в оселі затриманої правоохоронці також вилучили ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викриття агентів РФ

Нагадаємо, ще одну неповнолітню коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі нещодавно затримали у Кропивницькому.

Дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, проте СБУ завчасно викрила злочинний задум і затримала її.

Також суд засудив агента РФ за спробу наведення дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекер на високовольтних лініях електропередач. Він отримав 15 років тюрми.

