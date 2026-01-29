Готував диверсію на Рівненській АЕС: суд виніс вирок агенту РФ
Суд засудив агента російських спецслужб за спробу наведення дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекер на високовольтних лініях електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
За матеріалами Служби безпеки України, 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент РФ, який готував повітряний удар по лініях електропередач Рівненської атомної електростанції.
Контррозвідка СБУ затримала зрадника у травні 2025 року, коли той намагався встановити GPS-трекер на одну з магістральних опор ЛЕП.
За координатами цього "маячка" російські військові планували спрямувати ударні дрони по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити без електроенергії частину північних регіонів України.
Слідство встановило, що коригування атаки здійснював колишній працівник Рівненської АЕС, якого завербували російські спецслужби. Спочатку він проводив приховану розвідку поблизу високовольтних ліній, обходячи охоронні пости режимного об’єкта.
Згодом, за вказівкою куратора з РФ, агент придбав GPS-трекер і прибув до ліній електропередач для його встановлення.
Під час затримання у нього вилучили пристрій та смартфон з доказами контактів із представником російських спецслужб.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.
Викриття агентів ФСБ
Нагадаємо, що нещодавно суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканцю Миколаєва, який передавав ворогу дані для обстрілів Миколаєва та Одеси. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та передавав її представникам ФСБ через месенджери.
Як повідомили в СБУ, 65-річного миколаївця завербували ще наприкінці лютого 2022 року, після чого він отримував завдання безпосередньо від російських спецслужб.
Окремо Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила та затримала трьох агентів ФСБ, причетних до організації підпалів у різних регіонах країни.
Зокрема, у Кропивницькому правоохоронці затримали 19-річного чоловіка під час спроби підпалу будівлі районної ради. Зловмисника спіймали на місці злочину.
Крім того, контррозвідка СБУ разом із ДБР викрила помічника лісничого державного підприємства на Харківщині, який співпрацював з окупантами. За даними слідства, у квітні 2022 року він брав участь у розстрілі автомобіля українських військових під час боїв за Ізюм.
Також нещодавно суд засудив двох агентів російських спецслужб до 15 років ув’язнення за підготовку теракту в Києві. Їх визнали винними у державній зраді та низці інших тяжких злочинів.