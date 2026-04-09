Готував теракт у Хмельницькому: СБУ затримала "на гарячому" агента Кремля

13:02 09.04.2026 Чт
Як агент РФ планував збільшити кількість жертв майбутнього вибуху?
aimg Костянтин Широкун
Готував теракт у Хмельницькому: СБУ затримала "на гарячому" агента Кремля Фото: у Хмельницькому затримали агента Кремля (facebook.com/ssu_mariupol)

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту у Хмельницькому, та затримала агента ФСБ, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Читайте також: Агенти РФ готували теракт у центрі Харкова: деталі зірваної "операції"

Як встановило розслідування, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на "локацію" наряд поліції.

За матеріалами справи, активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій.

Що відомо про підозрюваного

За даними слідства, замовлення ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний. У поле зору росіян він потрапив під час пошуку грошей.

Після вербування агент отримав від куратора з РФ інструкцію з виготовлення СВП з підручних засобів. Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження Сил оборони.

Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав ФСБ для координації підготовки теракту. При обшуках у затриманого вилучено споряджений СВП і смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спроби терактів в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.

Також СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати вантажівку з цінним обладнанням для обʼєкта теплопостачання в Одесі.

Окрім того, у Львові двоє неповнолітніх планували здійснити вибух біля будинку військового, проте їх затримали.

Також в Одесі подружжя готувало теракт поблизу розташування українських військових за завданням російських спецслужб.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою