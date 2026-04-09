Готовил теракт в Хмельницком: СБУ задержала "на горячем" агента Кремля

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в Хмельницком, и задержала агента ФСБ, который готовился взорвать в областном центре самодельную бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило расследование, взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "локацию" наряд полиции.

По материалам дела, активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.

Что известно о подозреваемом

По данным следствия, заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения россиян он попал во время поиска денег.

После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения Сил обороны.

Одновременно агент подыскивал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта. При обысках у задержанного изъято снаряженное СВП и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.