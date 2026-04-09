Война в Украине

Готовил теракт в Хмельницком: СБУ задержала "на горячем" агента Кремля

13:02 09.04.2026 Чт
Как агент РФ планировал увеличить количество жертв будущего взрыва?
aimg Константин Широкун
Готовил теракт в Хмельницком: СБУ задержала "на горячем" агента Кремля Фото: в Хмельницком задержали агента Кремля (facebook.com/ssu_mariupol)

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в Хмельницком, и задержала агента ФСБ, который готовился взорвать в областном центре самодельную бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также: Агенты РФ готовили теракт в центре Харькова: детали сорванной "операции"

Как установило расследование, взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "локацию" наряд полиции.

По материалам дела, активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.

Что известно о подозреваемом

По данным следствия, заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения россиян он попал во время поиска денег.

После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения Сил обороны.

Одновременно агент подыскивал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта. При обысках у задержанного изъято снаряженное СВП и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Попытки терактов в Украине

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины.

Также СБУ задержала агента РФ, которая пыталась взорвать грузовик с ценным оборудованием для объекта теплоснабжения в Одессе.

Кроме того, во Львове двое несовершеннолетних планировали осуществить взрыв возле дома военного, однако их задержали.

Также в Одессе супруги готовили теракт вблизи расположения украинских военных по заданию российских спецслужб.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой