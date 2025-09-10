Неповнолітні планували влаштувати теракт у Львові: СБУ розкрила подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними слідства, двоє неповнолітніх на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий.

Подробиці схеми

Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.

Щоб росіяни могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили поблизу телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.

Що відомо про підозрюваних

За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.