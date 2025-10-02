Готували вибух: подружжя в Одесі намагалось організувати теракт проти військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що для вчинення теракту фігуранти отримали від росіян координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій.

Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на картах та "прозвітували" куратору з РФ. Після "погодження" одного з об’єктів фігуранти планували закласти там вибухівку.

Що відомо про підозрюваних

За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких росіяни завербували через інтернет. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.