Готували вибух: подружжя в Одесі намагалось організувати теракт проти військових
Подружжя у Одесі планувало здійснити теракт, організувавши вибух за завданням РФ поблизу розташування українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що для вчинення теракту фігуранти отримали від росіян координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій.
Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на картах та "прозвітували" куратору з РФ. Після "погодження" одного з об’єктів фігуранти планували закласти там вибухівку.
Що відомо про підозрюваних
За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких росіяни завербували через інтернет. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спроби терактів росіян
Нагадаємо, що влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді росіяни намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.
У ході розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб.
Також у Львові співробітники СБУ спільно з Нацполіцією попередили масштабний теракт, організований неповнолітніми за завданням російських спецслужб. Двоє підлітків заклали саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського військового, однак правоохоронці встигли знешкодити небезпеку до того, як вона могла завдати шкоди.