Агенти РФ готували теракт у центрі Харкова: деталі зірваної "операції"

11:59 08.04.2026 Ср
2 хв
Росіяни планували навести паніку у Харкові
aimg Костянтин Широкун
Агенти РФ готували теракт у центрі Харкова: деталі зірваної "операції" Фото: агенти РФ готували теракт у центрі Харкова (Getty Images)

СБУ запобігла ще одному теракту в Харкові, у результаті оперативних дій затримали двох російських агентів, які готували підрив у центрі обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Читайте також: Хотіла підірвати "фуру" з обладнанням для енергетики: в Одесі затримали агентку РФ

Відомо, що підозрювані виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей. У разі вибуху ворог сподівався спровокувати панічні настрої у Харкові.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі.

Що відомо про підозрюваних

Підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги росіян, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків у затриманих вилучено готовий СВП, залишки компонентів вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спроби терактів в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.

Також СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати вантажівку з цінним обладнанням для обʼєкта теплопостачання в Одесі.

Окрім того, у Львові двоє неповнолітніх планували здійснити вибух біля будинку військового, проте їх затримали.

Також в Одесі подружжя готувало теракт поблизу розташування українських військових за завданням російських спецслужб.

Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла