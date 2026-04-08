Агенти РФ готували теракт у центрі Харкова: деталі зірваної "операції"
СБУ запобігла ще одному теракту в Харкові, у результаті оперативних дій затримали двох російських агентів, які готували підрив у центрі обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Відомо, що підозрювані виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей. У разі вибуху ворог сподівався спровокувати панічні настрої у Харкові.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі.
Що відомо про підозрюваних
Підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги росіян, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.
Після вербування фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.
Що знайшли під час обшуків
Під час обшуків у затриманих вилучено готовий СВП, залишки компонентів вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спроби терактів в Україні
Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.
Також СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати вантажівку з цінним обладнанням для обʼєкта теплопостачання в Одесі.
Окрім того, у Львові двоє неповнолітніх планували здійснити вибух біля будинку військового, проте їх затримали.
Також в Одесі подружжя готувало теракт поблизу розташування українських військових за завданням російських спецслужб.