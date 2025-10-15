Готував комбінований удар по Одесі: СБУ затримала російського коригувальника

Після вербування фігурант відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір регіону.

Для цього він на власному авто об’їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу ППО.

Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі.

Що відомо про підозрюваного

Щоб скоригувати комбінований удар, ворог завербував 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в "Однокласниках".

Служба безпеки затримала агента і вилучила у нього смартфон зі "звітами" для окупантів. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.