Готував теракти в Одесі: силовики затримали моряка на пенсії

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал СБУ.

Відомо, що вогненебезпечні пристрої агент РФ закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до ФСБ. Останні надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали СВП зі схованок.

Одну з таких терористок українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, затриманим зараз агентом, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торгівельному судні. Співпрацю з ворогом він розпочав на пенсії.

Вербування одесита відбулося, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. За завданням ФСБ чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.

Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора - "звітував" про наслідки атак по місту.

Згодом його навчили виготовляти вибухівку та знаходити "пріоритетні" місця для її закладення у схрони.

За даними слідства, фігурант "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з ФСБ.

Одеситу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.