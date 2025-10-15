Наводив авіабомби на ЗСУ та штурмовиків поліції: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала у Донецькій області агента ФСБ, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Національної поліції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

На замовлення ФСБ підозрюваний коригував ракетно-бомбові та дронові атаки армії РФ по Краматорську та його околицях.

Подробиці справи

За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті.

Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки. Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя та боєприпаси українських військ.

Що відомо про підозрюваного

Щоб розвідати "потрібні" об’єкти, ФСБ завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника. На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.