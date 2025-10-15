ua en ru
Наводив авіабомби на ЗСУ та штурмовиків поліції: СБУ затримала російського агента

Середа 15 жовтня 2025 11:20
UA EN RU
Наводив авіабомби на ЗСУ та штурмовиків поліції: СБУ затримала російського агента Фото: СБУ затримала російського агента у Донецькій області (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ затримала у Донецькій області агента ФСБ, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Національної поліції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

На замовлення ФСБ підозрюваний коригував ракетно-бомбові та дронові атаки армії РФ по Краматорську та його околицях.

Подробиці справи

За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті.

Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки. Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя та боєприпаси українських військ.

Що відомо про підозрюваного

Щоб розвідати "потрібні" об’єкти, ФСБ завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника. На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ

Раніше стало відомо, що СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту.

Також нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Крім того, Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

