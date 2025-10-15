Готовил комбинированный удар по Одессе: СБУ задержала российского корректировщика

После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство региона.

Для этого он на собственном авто объезжал различные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу ПВО.

Также агент фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье.

Что известно о подозреваемом

Чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в "Одноклассниках".

Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон с "отчетами" для оккупантов. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.