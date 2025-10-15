ua en ru
Готував комбінований удар по Одесі: СБУ затримала російського коригувальника

Середа 15 жовтня 2025 13:46
Готував комбінований удар по Одесі: СБУ затримала російського коригувальника Фото: СБУ затримала російського коригувальника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента в Одесі. На замовлення ФСБ він збирав координати для нової ракетно-дронової атаки росіян по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Після вербування фігурант відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір регіону.

Для цього він на власному авто об’їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу ППО.

Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі.

Що відомо про підозрюваного

Щоб скоригувати комбінований удар, ворог завербував 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в "Однокласниках".

Служба безпеки затримала агента і вилучила у нього смартфон зі "звітами" для окупантів. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентів росіян

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Донецькій області агента ФСБ, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Національної поліції України.

Також стало відомо, що СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту.

Окрім того, нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Одеса Вторгнення Росії до України Служба безпеки України
