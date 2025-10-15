ua en ru
Готовил комбинированный удар по Одессе: СБУ задержала российского корректировщика

Среда 15 октября 2025 13:46
UA EN RU
Готовил комбинированный удар по Одессе: СБУ задержала российского корректировщика Фото: СБУ задержала российского корректировщика (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента в Одессе. По заказу ФСБ он собирал координаты для новой ракетно-дроновой атаки россиян по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство региона.

Для этого он на собственном авто объезжал различные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу ПВО.

Также агент фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье.

Что известно о подозреваемом

Чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в "Одноклассниках".

Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон с "отчетами" для оккупантов. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов россиян

Напомним, ранее СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции ВСУ и штурмовиков Национальной полиции Украины.

Также стало известно, что СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.

Кроме того, недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

