Готовил комбинированный удар по Одессе: СБУ задержала российского корректировщика
Контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента в Одессе. По заказу ФСБ он собирал координаты для новой ракетно-дроновой атаки россиян по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство региона.
Для этого он на собственном авто объезжал различные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу ПВО.
Также агент фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье.
Что известно о подозреваемом
Чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в "Одноклассниках".
Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон с "отчетами" для оккупантов. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Разоблачение агентов россиян
Напомним, ранее СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции ВСУ и штурмовиков Национальной полиции Украины.
Также стало известно, что СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.
Кроме того, недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.
В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.