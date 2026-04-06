Готували теракт на замовлення РФ: у Румунії двом українцям загрожує до 10 років в'язниці

Румунська прокуратура передала до суду справу двох громадян України (23 та 24 років), яких звинувачують у спробі диверсії на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight .

Що сталося

За даними Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), у жовтні 2025 року підозрювані заклали дві запалювальні посилки в приміщенні української кур’єрської компанії Nova Post (Нова пошта), яка працює між країнами ЄС та Україною.

Слідчі наголошують: існував реальний ризик знищення будівлі вогнем, що могло б поставити під загрозу національну безпеку Румунії. Офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в густонаселеному центральному районі Бухареста.

Суд та покарання

Підозрюваних заарештували ще в жовтні. Наразі їм висунуто звинувачення у замаху на диверсію та співучасті в замаху на диверсію. Обвинувачені перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Координація з Польщею

Арешт двох українців у Румунії проводився в координації з польською владою, яка затримала ще шістьох підозрюваних у Польщі.

Реакція спецслужб

Тоді ж Румунська служба розвідки (SRI) заявила, що "Румунія разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути метою російської агресії, головною метою якої є зменшення підтримки України".