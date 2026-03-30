ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

18:03 30.03.2026 Пн
2 хв
Слідчі вважають, що це могла бути підготовка до нових операцій російських спецслужб
aimg Марія Науменко
У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ Фото: у Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ (Getty Images)

Федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання 53-річного громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь російської спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DIE ZEIT.

За версією слідства, чоловік щонайменше з листопада минулого року збирав у Німеччині інформацію про людину, яка раніше брала участь у бойових діях на боці української армії. Нині ця особа перебуває у ФРН.

Підозрюваного затримали 27 березня в Хагені. Наступного дня його доставили до слідчого судді, після чого взяли під варту.

У прокуратурі наголосили, що цей випадок не пов’язаний із затриманнями, про які повідомляли тижнем раніше. Тоді в місті Райне в землі Північний Рейн-Вестфалія затримали 45-річну громадянку Румунії, а в іспанському місті Ельда - 43-річного громадянина України. Їх також підозрюють у роботі на російську спецслужбу.

У Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини неодноразово попереджали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загроза російського шпигунства, саботажу та дезінформації помітно зросла.

Німецькі спецслужби також фіксують зміну тактики. За їхніми даними, російські структури дедалі частіше залучають до шпигунських або диверсійних операцій людей із середовища дрібної злочинності, які погоджуються виконувати окремі завдання за винагороду.

Справи про шпигунство на користь РФ

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Брюсселі затримали офіцера місцевої поліції за підозрою в шпигунстві на користь Китаю і, ймовірно, Росії. За даними ЗМІ, він мав доступ до міжнародної дипломатичної спільноти, зокрема до районів навколо установ Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що Росія вербує підлітків у Нідерландах для шпигунства. Там затримали двох 17-річних хлопців, яких підозрюють у зборі інформації у Гаазі на замовлення проросійського хакера.

Крім того, у січні 2026 року у Швеції заарештували чоловіка, якого підозрюють у шпигунській діяльності. За версією прокуратури, ця справа також може бути пов’язана з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна
Новини
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни