У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання 53-річного громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь російської спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DIE ZEIT .

За версією слідства, чоловік щонайменше з листопада минулого року збирав у Німеччині інформацію про людину, яка раніше брала участь у бойових діях на боці української армії. Нині ця особа перебуває у ФРН.

Підозрюваного затримали 27 березня в Хагені. Наступного дня його доставили до слідчого судді, після чого взяли під варту.

У прокуратурі наголосили, що цей випадок не пов’язаний із затриманнями, про які повідомляли тижнем раніше. Тоді в місті Райне в землі Північний Рейн-Вестфалія затримали 45-річну громадянку Румунії, а в іспанському місті Ельда - 43-річного громадянина України. Їх також підозрюють у роботі на російську спецслужбу.

У Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини неодноразово попереджали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загроза російського шпигунства, саботажу та дезінформації помітно зросла.

Німецькі спецслужби також фіксують зміну тактики. За їхніми даними, російські структури дедалі частіше залучають до шпигунських або диверсійних операцій людей із середовища дрібної злочинності, які погоджуються виконувати окремі завдання за винагороду.

Справи про шпигунство на користь РФ

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Брюсселі затримали офіцера місцевої поліції за підозрою в шпигунстві на користь Китаю і, ймовірно, Росії. За даними ЗМІ, він мав доступ до міжнародної дипломатичної спільноти, зокрема до районів навколо установ Європейського Союзу.