Готовили теракт по заказу РФ: в Румынии двум украинцам грозит до 10 лет тюрьмы

22:24 06.04.2026 Пн
2 мин
Огнем могло уничтожить целую жилую многоэтажку
aimg Екатерина Коваль
Готовили теракт по заказу РФ: в Румынии двум украинцам грозит до 10 лет тюрьмы Иллюстративное фото: жертвой поджога должна была стать украинская компания (t.me/dsns)

Румынская прокуратура передала в суд дело двух граждан Украины (23 и 24 лет), которых обвиняют в попытке диверсии по заказу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Читайте также: В многоэтажке в Житомире взорвали гранату: детали и фото последствий

Что произошло

По данным Директората по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), в октябре 2025 года подозреваемые заложили две зажигательные посылки в помещении украинской курьерской компании Nova Post (Новая почта), которая работает между странами ЕС и Украиной.

Следователи отмечают: существовал реальный риск уничтожения здания огнем, что могло бы поставить под угрозу национальную безопасность Румынии. Офис расположен на первом этаже семиэтажного жилого дома в густонаселенном центральном районе Бухареста.

Суд и наказание

Подозреваемых арестовали еще в октябре. Сейчас им предъявлено обвинение в покушении на диверсию и соучастии в покушении на диверсию. Обвиняемые находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет заключения.

Координация с Польшей

Арест двух украинцев в Румынии проводился в координации с польскими властями, которые задержали еще шестерых подозреваемых в Польше.

Реакция спецслужб

Тогда же Румынская служба разведки (SRI) заявила, что "Румыния вместе с другими восточноевропейскими государствами, такими как Польша и Молдова, продолжает быть целью российской агрессии, главной целью которой является уменьшение поддержки Украины".

Напомним, это не первый случай, когда российские спецслужбы пытаются организовать диверсии или вербовать агентов на территории стран-союзниц Украины.

30 марта в Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Следователи считают, что это могла быть подготовка к новым операциям российских спецслужб.

29 марта в Чехии задержали уже четвертого подозреваемого по делу о поджоге завода украинской компании LPP Holding, где изготавливали оборудование для Украины. Чешские власти считают, что антиизраильские лозунги, под которыми совершили поджог, были лишь прикрытием для теракта в интересах РФ.

21 марта в Шотландии арестовали двух человек возле секретной базы Фаслейн, где базируются атомные подводные лодки Trident. Их подозревают в попытке сбора ядерных тайн.

Больше по теме:
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света