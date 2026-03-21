Шукали ядерні таємниці? У Шотландії заарештували двох осіб біля субмарин Trident

У Великій Британії заарештували 34-річного іранця та 31-річну жінку після спроби потрапити на секретну базу Фаслейн, де базуються атомні підводні човни.

У Шотландії поліція затримала двох осіб, які намагалися потрапити на територію стратегічної військово-морської бази Фаслейн (HMNB Clyde). Цей об'єкт є ключовим елементом національної безпеки Великої Британії, адже саме тут базуються атомні підводні човни, оснащені ядерними ракетами Trident.

Інцидент стався у четвер, 19 березня 2026 року. Спроба проникнення на режимний об'єкт вик ликала негайну реакцію сил безпеки та поліції Шотландії.

Деталі інциденту

За офіційними даними правоохоронних органів, повідомлення про спробу двох осіб незаконно потрапити на територію бази надійшло близько 17:00 у четвер . Попри зусилля зловмисників, система охорони спрацювала ефективно — потрапити всередину об'єкта їм не вдалося.

Що відомо про затриманих:

Чоловік: 34 роки. За даними інформаційного агентства PA, затриманий є громадянином Ірану.

Жінка: 31 рік.

Обох осіб було заарештовано безпосередньо на місці події.

Реакція Королівського флоту та поліції

Представники Королівського військово-морського флоту Великої Британії підтвердили факт інциденту, наголосивши на безуспішності спроби зловмисників.

"Поліція Шотландії заарештувала двох осіб, які безуспішно намагалися потрапити на військово-морську базу Клайд у четвер, 19 березня. Оскільки наразі триває слідство, ми не надаватимемо додаткових коментарів», — заявив речник флоту.

Поліція Шотландії також підтвердила проведення розслідування. Наразі з’ясовуються мотиви затриманих та обставини, за яких вони намагалися обійти систему контролю на одному з найбільш охоронюваних об’єктів країни.