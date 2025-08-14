Готували новий обстріл Одещини: СБУ затримала російських агентів
Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка займалася підготовкою нового обстрілу по Одеській області. Серед затриманих - тренер, таксист та продавчиня магазину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як повідомили в СБУ, агенти збирали для ФСБ координати складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією ЗСУ, а також визначали розташування підрозділів протиповітряної оборони, щоб росіяни могли планувати атаки в обхід української ППО.
За даними слідства, резидентом агентурної мережі виявився охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств.
Його дистанційно завербував знайомий із Криму - співробітник російської спецслужби, наближений до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова.
"За інструкцією ФСБ резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину - продавчиню в місцевому магазині", - розповіли в СБУ.
Щоб виконати завдання ворога, вони стежили за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони, а також у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів - від відвідувачів спортшколи до клієнтів таксі та покупців у магазині.
Зібрану інформацію агенти передавали резиденту особисто або телефоном, використовуючи кодові слова для конспірації.
У відомстві наголосили, що викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.
Що загрожує
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за декількома статтями:
- державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала новий обстріл в Одеській області (t.me/SBUkr)
Боротьба з агентами РФ
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Інформаторкою РФ виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.
Також Служба безпеки України затримала жінку, яка коригувала російські ракетні удари по Харкову та готувала атаку на один із підрозділів міськради.
Крім того, СБУ викрила агента РФ, який планував теракт у популярному готелі Рівного.