Готували новий обстріл Одещини: СБУ затримала російських агентів

Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка займалася підготовкою нового обстрілу по Одеській області. Серед затриманих - тренер, таксист та продавчиня магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як повідомили в СБУ, агенти збирали для ФСБ координати складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією ЗСУ, а також визначали розташування підрозділів протиповітряної оборони, щоб росіяни могли планувати атаки в обхід української ППО.

За даними слідства, резидентом агентурної мережі виявився охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств.

Його дистанційно завербував знайомий із Криму - співробітник російської спецслужби, наближений до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова.

"За інструкцією ФСБ резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину - продавчиню в місцевому магазині", - розповіли в СБУ.

Щоб виконати завдання ворога, вони стежили за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони, а також у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів - від відвідувачів спортшколи до клієнтів таксі та покупців у магазині.

Зібрану інформацію агенти передавали резиденту особисто або телефоном, використовуючи кодові слова для конспірації.

У відомстві наголосили, що викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за декількома статтями:

державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

