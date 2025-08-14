ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Готували новий обстріл Одещини: СБУ затримала російських агентів

Четвер 14 серпня 2025 12:06
UA EN RU
Готували новий обстріл Одещини: СБУ затримала російських агентів Фото: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала новий обстріл в Одеській області (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка займалася підготовкою нового обстрілу по Одеській області. Серед затриманих - тренер, таксист та продавчиня магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як повідомили в СБУ, агенти збирали для ФСБ координати складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією ЗСУ, а також визначали розташування підрозділів протиповітряної оборони, щоб росіяни могли планувати атаки в обхід української ППО.

За даними слідства, резидентом агентурної мережі виявився охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств.

Його дистанційно завербував знайомий із Криму - співробітник російської спецслужби, наближений до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова.

"За інструкцією ФСБ резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину - продавчиню в місцевому магазині", - розповіли в СБУ.

Щоб виконати завдання ворога, вони стежили за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони, а також у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів - від відвідувачів спортшколи до клієнтів таксі та покупців у магазині.

Зібрану інформацію агенти передавали резиденту особисто або телефоном, використовуючи кодові слова для конспірації.

У відомстві наголосили, що викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

В СБУ наголосили, що викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за декількома статтями:

  • державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала новий обстріл в Одеській області (t.me/SBUkr)

Боротьба з агентами РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Інформаторкою РФ виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

Також Служба безпеки України затримала жінку, яка коригувала російські ракетні удари по Харкову та готувала атаку на один із підрозділів міськради.

Крім того, СБУ викрила агента РФ, який планував теракт у популярному готелі Рівного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ракетний удар Війна в Україні
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія