Експрацівниця Пенсійного фонду готувала ракетний удар по Запоріжжю: СБУ зірвала план РФ

СБУ затримала агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, найбільше росіян цікавили виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

"Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка завербувала колишню працівницю місцевого управління Пенсійного фонду. Вона потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах", - розповіли в СБУ.

Агентка обходила промислові райони, намагаючись виявити об’єкти, які становлять інтерес для окупантів. Додатково вона непомітно випитувала технічні деталі у знайомого інженера-програміста одного з місцевих машинобудівних підприємств.

Як встановило розслідування, жінка координувала свої дії з кадровим співробітником ГРУ через анонімний чат у месенджері. Контррозвідники затримали її "на гарячому", коли вона фотографувала периметр енергооб’єкта заводу.

Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із Google-картами, на яких були позначені потенційні цілі для окупантів.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.