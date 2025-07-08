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Завербували через сайт знайомств: у Рівному агент РФ намагалась підірвати популярний готель

Вівторок 08 липня 2025 10:17
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Завербували через сайт знайомств: у Рівному агент РФ намагалась підірвати популярний готель Фото: у Рівному агент РФ намагалась підірвати популярний готель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка СБУ затримала агента РФ, яка планувала організувати теракт у Рівному – підірвати популярний готель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"За матеріалами справи, фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів", - йдеться у повідомленні СБУ.

Що планувала зробити

Зазначається, що у подальшому росіяни планували дистанційно активувати вибуховий пристій за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

Російську агентку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила вибуховий пристрій.

Де взяла вибухівку

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування вона отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

У той же час підозрювана придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного вибухового пристрою для нових терактів.

При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загрози терактів

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила 48-річного лаборанта харківського університету, який готував теракти у місті.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі двоє ворожих агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП.

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Служба безпеки України Рівне Теракт
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