Готовили новый обстрел Одесской области: СБУ задержала российских агентов
Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть российской ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела по Одесской области. Среди задержанных - тренер, таксист и продавщица магазина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как сообщили в СБУ, агенты собирали для ФСБ координаты складов с оружием, боеприпасами и амуницией ВСУ, а также определяли расположение подразделений противовоздушной обороны, чтобы россияне могли планировать атаки в обход украинской ПВО.
По данным следствия, резидентом агентурной сети оказался охранник местной школы спортивных единоборств.
Его дистанционно завербовал знакомый из Крыма - сотрудник российской спецслужбы, приближенный к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Моркову.
"По инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену - продавщицу в местном магазине", - рассказали в СБУ.
Чтобы выполнить задание врага, они следили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны, а также в бытовых разговорах выспрашивали разведданные у местных жителей - от посетителей спортшколы до клиентов такси и покупателей в магазине.
Собранную информацию агенты передавали резиденту лично или по телефону, используя кодовые слова для конспирации.
В ведомстве отметили, что разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведывательной деятельности, задокументировали и задержали в полном составе.
Что грозит
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям:
- государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.
Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая готовила новый обстрел в Одесской области (t.me/SBUkr)
Борьба с агентами РФ
Напомним, недавно СБУ задержала агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Информаторкой РФ оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.
Также Служба безопасности Украины задержала женщину, которая корректировала российские ракетные удары по Харькову и готовила атаку на одно из подразделений горсовета.
Кроме того, СБУ разоблачила агента РФ, который планировал теракт в популярном отеле Ровно.