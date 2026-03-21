Готується до наступу. РФ збільшила кількість механізованих атак на фронті, - ISW

Російські війська останніми днями збільшили кількість механізованих атак на фронті в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики фіксують посилення механізованих атак з 17 березня, коли росіяни залучили важку техніку та сили, що приблизно дорівнювали роті, в напрямку Новопавлівки (Дніпропетровська область).
18 березня окупанти провели механізовані атаки в складі взводу в напрямку Куп’янська Харківської області та поблизу Мирного на Донеччині, 19 березня - атаку в складі взводу біля Гришиного (на північний захід від Покровська) та посилену атаку в складі роти поблизу Шандриголового (на північний захід від Лиману Донецької області).
ISW припускає, що деякі з цих механізованих атак, ймовірно, були російськими розвідувальними операціями для виявлення або перевірки українських позицій перед майбутніми наземними атаками навесні-влітку.
Також фіксуються інші ознаки підготовки РФ до нового наступу, зокрема посилення обстрілів околиць Краматорська, активна кампанія повітряного блокування бойового поля та удари по українських наземних лініях сполучення.
З кінця лютого 2026 року російські війська також неодноразово уражали греблі поблизу Костянтинівки та в напрямку Покровська, ймовірно, щоб перекрити українське логістичне забезпечення та затопити українські позиції.
ISW оцінює, що Росія може зосередити весняно-літній наступ на містах-фортецях Донецької області, до яких відносять Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші.
Аналітики зазначають, що різноманітні підготовчі заходи свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії наближається, якщо вона ще не розпочалася.
Новий наступ навряд чи передбачатиме застосування значної кількості бронетехніки, з огляду на її нестачу та роботу дронів.
ISW вважає, що окупанти задіють обмежену кількість важкої техніки для "локальних, імпульсних наступальних операцій" у різних частинах фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.
За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія росіян вже провалилася.
За його словами, російські війська зараз не можуть просуватися технікою, а лише здійснюють спроби інфільтрації невеликими групами. При цьому прагнення завершити війну у Росії немає.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найвища інтенсивність наступальних дій росіян фіксується на Запорізькому напрямку - в районі Гуляйполя.
Тим часом Сили оборони на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів.
Також повідомлялося, що нещодавні успіхи українських військ на Олександрівському напрямку поставили російське військове командування перед суперечливими тактичними та оперативними дилемами на полі бою.