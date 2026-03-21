Готується до наступу. РФ збільшила кількість механізованих атак на фронті, - ISW

Аналітики фіксують посилення механізованих атак з 17 березня, коли росіяни залучили важку техніку та сили, що приблизно дорівнювали роті, в напрямку Новопавлівки (Дніпропетровська область).

18 березня окупанти провели механізовані атаки в складі взводу в напрямку Куп’янська Харківської області та поблизу Мирного на Донеччині, 19 березня - атаку в складі взводу біля Гришиного (на північний захід від Покровська) та посилену атаку в складі роти поблизу Шандриголового (на північний захід від Лиману Донецької області).

ISW припускає, що деякі з цих механізованих атак, ймовірно, були російськими розвідувальними операціями для виявлення або перевірки українських позицій перед майбутніми наземними атаками навесні-влітку.

Також фіксуються інші ознаки підготовки РФ до нового наступу, зокрема посилення обстрілів околиць Краматорська, активна кампанія повітряного блокування бойового поля та удари по українських наземних лініях сполучення.

З кінця лютого 2026 року російські війська також неодноразово уражали греблі поблизу Костянтинівки та в напрямку Покровська, ймовірно, щоб перекрити українське логістичне забезпечення та затопити українські позиції.

ISW оцінює, що Росія може зосередити весняно-літній наступ на містах-фортецях Донецької області, до яких відносять Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші.

Аналітики зазначають, що різноманітні підготовчі заходи свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії наближається, якщо вона ще не розпочалася.

Новий наступ навряд чи передбачатиме застосування значної кількості бронетехніки, з огляду на її нестачу та роботу дронів.

ISW вважає, що окупанти задіють обмежену кількість важкої техніки для "локальних, імпульсних наступальних операцій" у різних частинах фронту.