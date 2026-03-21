Готовится к наступлению. РФ увеличила количество механизированных атак на фронте, - ISW

Аналитики фиксируют усиление механизированных атак с 17 марта, когда россияне привлекли тяжелую технику и силы, примерно равные роте, в направлении Новопавловки (Днепропетровская область).

18 марта оккупанты провели механизированные атаки в составе взвода в направлении Купянска Харьковской области и вблизи Мирного в Донецкой области, 19 марта - атаку в составе взвода у Гришино (северо-западнее Покровска) и усиленную атаку в составе роты вблизи Шандриголово (северо-западнее Лимана Донецкой области).

ISW предполагает, что некоторые из этих механизированных атак, вероятно, были российскими разведывательными операциями для выявления или проверки украинских позиций перед будущими наземными атаками весной-летом.

Также фиксируются другие признаки подготовки РФ к новому наступлению, в частности усиление обстрелов окрестностей Краматорска, активная кампания воздушного блокирования боевого поля и удары по украинским наземным линиям сообщения.

С конца февраля 2026 года российские войска также неоднократно поражали плотины вблизи Константиновки и в направлении Покровска, вероятно, чтобы перекрыть украинское логистическое обеспечение и затопить украинские позиции.

ISW оценивает, что Россия может сосредоточить весенне-летнее наступление на городах-крепостях Донецкой области, к которым относят Славянск, Краматорск, Лиман и другие.

Аналитики отмечают, что различные подготовительные мероприятия свидетельствуют о том, что наземная фаза весенне-летней наступательной кампании приближается, если она еще не началась.

Новое наступление вряд ли будет предусматривать применение значительного количества бронетехники, учитывая ее недостаток и работу дронов.

ISW считает, что оккупанты задействуют ограниченное количество тяжелой техники для "локальных, импульсных наступательных операций" в разных частях фронта.