Весняна наступальна кампанія росіян вже провалилася, - Зеленський

Російські війська зараз не можуть просуватися технікою, а лише здійснюють спроби інфільтрації невеликими групами. При цьому прагнення завершити війну у Росії немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Весняна кампанія, як було заплановано, у росіян втопилася у цій весні. Вони не змогли наступати. Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові - намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть - техніку палимо", - розповів Зеленський.

За його словами, якоїсь масштабної операції в окупантів немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Однак українські воїни їх знищують

Президент зазначив, що серед причин провалу російського наступу були успішна операція у Куп'янську у 2025 році, а також цьогорічна операція на півдні країни.

"Ми побачили, як вони почали пересувати війська з Донецького напрямку сюди (на південь - ред.), тому що боялися, що ЗСУ підуть далі цих 430 кілометрів", - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що невдачі росіян не означають, що вони відмовилися від планів продовження агресії.

За словами президента, зараз є інформація, що загарбники намагатимуться продовжувати наступальні операції на Запорізькому, Покровському, та Гуляйпільському напрямках.

"Все це буде залишатися. Вони після Куп'янська відійдуть і будуть знову хотіти в Куп'янськ. Абсолютно зрозумілі речі. Те, що на Сумщині, Чернігівщині - це просто якісь демонстрації, там сил немає поки що. Вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь. Поки що так", -додав Зеленський.

Він також розповів, що розвідка демонструвала йому російські мапи, де закреслено червоним, що вони хочуть захопити за 2026-2027 роки.

"Це говорить про те, що думок у них про зупинку війни точно немає. Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші. Гроші мають іти на збільшення фінансування інфраструктури, а не на збільшення виробництва ракет", - наголосив глава держави.