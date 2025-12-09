Готовий йти: Зеленський назвав умови для виборів в Україні під час війни

За словами Зеленського, твердження про те, що влада "тримається за крісло" і через це нібито не закінчується війна, є абсолютно неадекватними. Він наголосив, що вибори можуть відбутися лише за умов гарантій безпеки для громадян.

"Щоб провести вибори є два питання - безпека, як це зробити під ударами, ракетами, друге - законодавча основа для легітимності проведення виборів", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що звертається до США та європейських партнерів із проханням допомогти забезпечити умови для проведення голосування.

"Я готовий до виборів. Більше того - прошу США, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді протягом 60-90 днів Україна буде готова до їх проведення", - сказав він.

Президент також закликав народних депутатів підготувати законодавчі пропозиції щодо змін у законі про вибори під час воєнного стану. За його словами, він очікує відповідних напрацювань уже найближчим часом.

"Я завтра буду в Україні, чекаю пропозицій від партнерів і депутатів і готовий іти на вибори", - підсумував Зеленський.