Готов идти: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны

По словам Зеленского, утверждение о том, что власть "держится за кресло" и поэтому якобы не заканчивается война, являются абсолютно неадекватными. Он подчеркнул, что выборы могут состояться только при условиях гарантий безопасности для граждан.

"Чтобы провести выборы есть два вопроса - безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе - законодательная основа для легитимности проведения выборов", - отметил президент.

Зеленский заявил, что обращается к США и европейским партнерам с просьбой помочь обеспечить условия для проведения голосования.

"Я готов к выборам. Более того - прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению", - сказал он.

Президент также призвал народных депутатов подготовить законодательные предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения. По его словам, он ожидает соответствующих наработок уже в ближайшее время.

"Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы", - подытожил Зеленский.