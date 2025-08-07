Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль, - НБУ

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

