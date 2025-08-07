UA

Курс долара Економіка

Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль, - НБУ

Фото: Курс долара в липні зріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

 

 

 

Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що в липні попит населення на валюту залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 270 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в липні на 16% до 3,436 млрд доларів.

Протягом липня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,71 до 41,86 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,64 гривень до 41,76 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

