Наличный доллар дорожает третий месяц подряд, - НБУ

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июле 2025 года вырос на 0,4% до 41,77 гривен.

За год доллар подорожал на 1,0%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,6%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).

