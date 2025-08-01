НБУ збільшив продаж доларів із резервів до максимуму з початку року

Структурний дефіцит валюти в липні збільшився до максимуму з початку року. Національний банк України збільшив продаж доларів за відносно стабільного курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

У липні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,436 млрд доларів. На 16% більше, ніж у червні (2,923 млрд доларів).



НБУ збільшує продажі третій місяць поспіль. З початку року НБУ продав на міжбанку -20,980 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 24 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.



За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 54 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду.).

Курс долара в червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ лише перерозподіляє її через міжбанк.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У липні офіційний курс долара зріс на 12 копійок до 41,76 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За липень курс не змінився - 41,90 грн/долар.