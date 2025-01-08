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Курс готівкового долара за 2024 рік зріс на 11%, - НБУ

Україна, Середа 08 січня 2025 11:32
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Курс готівкового долара за 2024 рік зріс на 11%, - НБУ Фото: Курс долара зріс у 2024 році на 11,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в грудні 2024 року зріс на 0,9% до 42,07 гривень. За рік долар подорожчав на 11,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за останні три роки (з грудня 2021 року) курс зріс на 54,6%.

Курс готівкового долара за 2024 рік зріс на 11%, - НБУ

Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Зростання курсу долара можна порівняти з інфляцією за 2024 рік. За оцінками НБУ, споживчі ціни за рік зросли приблизно на 12%.

Ситуація на ринку

Курс долара активно зростав до кінця липня. Однак потім НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності і заморозив курс. У листопаді НБУ відновив девальвацію гривні після чотиримісячної перерви

НБУ в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

Водночас попит на готівкову валюту зріс несуттєво. Населення купило в банках за грудень 1,303 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.

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