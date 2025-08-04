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Українці скоротили купівлю доларів і євро в банках

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 08:10
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Українці скоротили купівлю доларів і євро в банках Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 270 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці в липні трохи скоротили купівлю доларів і євро в банках. Попит на готівкову валюту в Україні значно нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Населення України в липні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,956 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,226 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 269,9 млн доларів.
Українці скоротили купівлю доларів і євро в банках

Обсяг купівлі впав на 4,4% порівняно з червнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,147 млрд доларів.
Українці скоротили купівлю доларів і євро в банках

Курс долара в липні

Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,90-42,05 гривень. У підсумку за місяць долар залишився на рівні 41,90 гривень. Курс євро впав за місяць на 90 копійок до 48,40 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс був вищим, ніж у червні на 10-20 копійок.

Протягом липня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,71 до 41,86 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,64 гривень до 41,76 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Валютні резерви українців

Українці у 2025 році купують значно менше готівкової валюти. За даними НБУ, за червень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,5 млрд доларів (торік - 1,2 млрд доларів), за січень-червень - 4,7 млрд доларів (торік - 7,4 млрд доларів).

У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

У II кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову іноземну валюту скоротився до 0,8 млрд доларів, порівняно з 2,8 млрд у I кварталі. Фіксувалися найменші щомісячні обсяги попиту з жовтня 2023 року - в середньому 0,3 млрд доларів.

За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

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